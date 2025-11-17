HELL OVER HAMMABURG 2026: Running Order steht
anbei die RUNNING ORDER zum 12. HELL OVER HAMMABURG:
am 6. & 7. März 2026, Hamburg - Markthalle
RUNNING ORDER 2026
FRIDAY, 6. March
14:30: Doors Open
Große Halle / big venue
16.00 - 16.45: MEGA COLOSSUS
17.15 - 18.00: (DOLCH)
18.30 - 19.20: ARGUS
19.50 - 20.40: THIS GIFT IS A CURSE
21.10 - 22.10: CHRISTIAN MISTRESS
22.40 - 23.50: FORTERESSE
SATURDAY, 7. March:
15:00 Doors Open
Große Halle / big venue
16.00 16.45: SINTAGE
17.15 18.00: NIGHT
18.30 19.15: PHRENELITH
19.45 20.35: SLINGBLADE
21.10 22.10: HELHEIM
22.40 00.00: ATLANTEAN KODEX
MarX / small venue
16:30 - 17:15: TEMPLAR
17:50 - 18:40: VOLLMONDPROZESSION
19:10 - 19:55: PALANTYR
20:30 - 21.20: WRAHHA
22:00 - 23.00: SUN WORSHIP
Alle Bands auf einem Blick:
ATLANTEAN KODEX (D), FORTERESSE (CAN), HELHEIM (N), CHRISTIAN MISTRESS (USA), SLINGBLADE (S), ARGUS (USA), SINTAGE (D), PHRENELITH (DK), THIS GIFT IS A CURSE (S), SUN WORSHIP (D), (DOLCH) (D), TEMPLAR (S), MEGA COLOSSUS (USA), NIGHT (S), VOLLMONDPROZESSION (CH), PALANTYR (F) & WRAHHA (D)
Tickets hier:
High Roller Records: https://www.hrrecords.de/HELL-OVER-HAMMABURG-Vol-XII-Festival-Ticket_1
Cudgel: https://www.cudgel.de/produkt/ticket-hell-over-hammaburg-festival-2026/
Van Records: https://van-records.com/Hell-Over-Hammaburg-Festival-2026-Ticket
Dying Victims: https://dyingvictims.com/index.php?id_product=14311&rewrite=ticket-hell-over-hammaburg-2026-no-free-shipping&controller=product&id_lang=1
Eventim: https://www.eventim.de/event/hell-over-hammaburg-vol-xii-markthalle-hamburg-19919752/
sowie in der Plattenkiste Hamburg
