POWERWOLF: neues Live-Video

Am 6. März 2026 erscheint via Napalm Records das neue Live-Album "Wildlive (Live At Olympiahalle)" von POWERWOLF - und zwar auf CD, Vinyl, DVD und Blu-Ray, als Deluxe Boxset, Earbook, Mediabook und zahlreichen weiteren Sammler Editionen mit exklusivem Bonusmaterial. Aufgezeichnet wurde alles beim Konzert der Wolfsnächte-Tour 2024 in der ausverkauften Münchener Olympiahalle.



Mit 'Armata Strigoi' gibt es ein weiteres Live-Video.



Armata Strigoi (Live at Olympiahalle)







https://www.youtube.com/watch?v=XSQWQy25KwI

