WGT 2026: SKELETAL FAMILY, DAF und weitere Bands bestätigt

Für das Wave-Gotik-Treffen 2026 in Leipzig sind weitere Bands bestätigt worden.



Diese sind:

45 GRAVE (US)

DAF (D)

HRAFNGRIMR (F)

CREUX LIES (US)

TYSKE LUDDER (D)

SOFT VEIN (US) ,

DESTROY ME AGAIN (D)

SKELETAL FAMILY (UK)



Bisher bestätigt waren:

LONDON AFTER MIDNIGHT (US)

MINUIT MACHINE (F)

AESTHETIC PERFECTION (US)

MYRNA LOY (D) - EXKLUSIVE REUNIONSHOW

EMPATHY TEST (UK)

PHOSGORE (D)

IST IST (UK)

BIANCA STÜCKER & BRUXAS SOLIS (D)

FRONTLINE ASSEMBLY (CDN)

SHE PAST AWAY (TR)

GRAUSAME TÖCHTER (D)

BLACKLIGHT (USA)

TABERNIS (D)

REIN (S)

NOX NOVACULA (USA)

FLIEHENDE STÜRME (D)

EINSTÜRZENDE NEUBAUTEN (D)

CLAN OF XYMOX (NL) ,

LEAETHER STRIP (DK)

SAGENBRINGER (D)

DIGITAL DRVGS (USA)

ERDLING (D)

DUCTAPE (TR)

QUAL (UK)

Das Das 33. Wave-Gotik-Treffen findet vom 22. bis 25. Mai 2026 in Leipzig statt. Weitere Infos sind über die Homepage erhältlich.

