WHEEL und STONED JESUS auf gemeinsamer Headliner-Tour

Es klingt nach einem großartigen Progressive- und Stoner-Metal-Abend: WHEEL und STONED JESUS haben eine gemeinsame Co-Headliner-Tour für das Frühjahr 2026 angekündigt. Unter dem Titel "Spring Equinox Tour 2026" spielen die beiden Gruppen Konzerte in ganz Europa.

Hier die Daten aus dem DACH-Raum:

27.03.2026, Berlin (DE) - Columbiatheater

28.03.2026, Dresden (DE) - Beatpol

31.03.2026, Hamburg (DE) - Markthalle

05.04.2026, Köln (DE) - Stollwerck

14.04.2026, München (DE) - Technikum

16.04.2026, Karlsruhe (DE) - Substage

17.04.2026, Luzern (CH) - Sedel

19.04.2026, Wien (AT) - SIMM City

WHEEL - Empire

https://www.youtube.com/watch?v=jYfb53AjQwc&list=RDjYfb53AjQwc&start_radio=1

Quelle: Facebook Redakteur: Dominik Feldmann Tags: wheel stoned jesus progressive metal stoner metal