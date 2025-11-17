WHEEL und STONED JESUS auf gemeinsamer Headliner-Tour
Es klingt nach einem großartigen Progressive- und Stoner-Metal-Abend: WHEEL und STONED JESUS haben eine gemeinsame Co-Headliner-Tour für das Frühjahr 2026 angekündigt. Unter dem Titel "Spring Equinox Tour 2026" spielen die beiden Gruppen Konzerte in ganz Europa.
Hier die Daten aus dem DACH-Raum:
27.03.2026, Berlin (DE) - Columbiatheater
28.03.2026, Dresden (DE) - Beatpol
31.03.2026, Hamburg (DE) - Markthalle
05.04.2026, Köln (DE) - Stollwerck
14.04.2026, München (DE) - Technikum
16.04.2026, Karlsruhe (DE) - Substage
17.04.2026, Luzern (CH) - Sedel
19.04.2026, Wien (AT) - SIMM City
WHEEL - Empire
https://www.youtube.com/watch?v=jYfb53AjQwc&list=RDjYfb53AjQwc&start_radio=1
- Dominik Feldmann
- wheel stoned jesus progressive metal stoner metal
