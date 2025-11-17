Die ROCKHARZ-Macher lassen die Katze aus dem Sack. Für die 2026er-Ausgabe des Festivals wird in diesem Jahr so früh wie nie das nahezu vollständige Line-up präsentiert. Nach eigenen Angaben wurde hinter den Kulissen in den vergangenen Wochen gefummelt, gebastelt, verhandelt und gebucht  mit dem Ergebnis, dass bereits zum ersten Advent ein massives Bandpaket enthüllt wird.



Am 30. November 2025 um 10:00 Uhr wird auf dem offiziellen YouTube-Kanal des Festivals das Programm vorgestellt. Ganze 33 Bands sollen an diesem Tag bestätigt werden, darunter 21 Acts, die noch nie zuvor beim ROCKHARZ aufgetreten sind  ein Rekord für das Event im Harz.



Doch damit nicht genug, denn zeitgleich will das Festivalteam auch die Tagesaufteilung der Bands veröffentlichen und erstmals so früh den Verkauf der limitierten Tagestickets für 2026 starten.

