HandOfBlood gründet Metal-Label

Maximilian "HandOfBlood" Knabe, einer der einflussreichsten Twitch- und YouTube-Influencer Deutschlands, gründet sein eigenes Metal-Label Corrupted Blood Records.

Corrupted Blood Records ist ein Joint-Venture von Gute Gesellschaft und Throwdown Entertainment. Das Indie-Metal-Label setzt sich zum Ziel, Newcomer zu fördern und die Metalszene einer breiteren Community zu öffnen.

Das erste Band-Signing wird am Freitag, 21. November enthüllt werden. Am Folgetag (22.11.) wird der erste Act im Roster von Corrupted Blood Records zudem beim Core Fest Stuttgart auftreten.

Bis zum Festival-Sommer 2026 möchte Corrupted Blood Records mindestens drei Signings enthüllen. Alle werden schließlich bei der Corrupted Blood Club Show auftreten, welche am 4. September 2026 im Huxleys Neue Welt erstmals stattfinden soll.

Diese soll auch auf Twitch übertragen werden. Tickets für die Corrupted Blood Club Show sind ab sofort hier erhältlich.

Quelle: Head Of PR Redakteur: Chris Schantzen Tags: handofblood hänno corrupted blood records core fest