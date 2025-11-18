POWERMETAL.de präsentiert: IOTUNN live 2026!

POWERMETAL.de freut sich, die kommende Tour von IOTUNN zu präsentieren! Das dänisch-färöische Progressive-Metal-Kollektiv IOTUNN freut sich, die "Kinship European"-Tour 2026 anzukündigen. Dies wird die erste Headliner-Tournee von IOTUNN durch Europa sein.



Wir sind so froh, dass wir diesen Traum endlich verwirklichen können. Als Headliner wollen wir unseren Fans in ganz Europa viele Songs aus unserem aktuellen Album "Kinship" präsentieren. Wir können es kaum erwarten, euch alle nächstes Jahr zu sehen. Verbreitet die Nachricht und lasst uns diese epischen Shows zu Erinnerungen fürs Leben machen", so Sänger Jón Aldará.



Zwei großartige Bands werden IOTUNN auf dieser Tour begleiten, was sie zu einem absoluten Muss für alle Fans des Progressive Metal macht: IN VAIN (NO) als Special Guests und NEPHYLIM (NL) als Support.



March 26 - Greece, Thessaloniki - Eightball Club*

March 27 - Greece, Athens - Piraeus Club Academy*

March 29 - Turkey, Istanbul - Blind*

April 8 - Germany, Aschaffenburg - Colos-Saal

April 9 - Germany, Lichtenfels - Ragnarök Festival

April 10 - Germany, Dortmund - Junkyard

April 11 - Netherlands, Sittard - Volt

April 13 - France, Paris - Backstage By The Mill

April 14 - France, Nantes - Ferrailleur

April 15 - France, Colmar - Le Grillen

April 16 - Switzerland, Aarau - KiFF

April 17 - Germany, Munich - Backstage (Club)

April 18 - Hungary, Budapest - Analog Music Hall

April 19 - Slovenia, Ljubljana - Orto Bar

April 20 - Austria, Vienna - Viper Room

April 21 - Czech, Prague - Modra Vopice

April 22 - Poland, Poznań - Pod Minoga

April 23 - Germany, Kassel - Goldgrube

April 24 - Netherlands, Utrecht - De Helling

April 25 - Germany, Hamburg - Bambi Galore

April 26 - Denmark, Copenhagen - Amager Bio



* No In Vain (NO) and Nephylim (NL)

Tickets gibt es hier.