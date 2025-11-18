BATTLE BEAST beobachtet, wie der Himmel fällt

Vom Album "Steelbound", das am 17. Oktober 2025 via Nuclear Blast erschienen ist, gibt es eine weitere Video-Auskopplung. BATTLE BEAST lässt uns mit 'Watch The Sky Fall' an der Beobachtung des herabstürzenden Himmels teilhaben.



Songwriter und Gitarrist Joona Björkroth kommentiert den Song wie folgt:

" 'Watch The Sky Fall' ist ein klassischer Liebes-Song im Stil von Battle Beast  kraftvoll, emotional, mit massiven Orchestrierungen und einem eineinhalbminütigen Gitarrensolo, das Juuso und ich uns teilen. Das Leben wird einfacher, wenn man einen wichtigen Menschen an seiner Seite hat, sei es der Partner oder ein enger Freund. Was auch immer auf einen zukommt, gemeinsam kann man alles überwinden."



Watch The Sky Fall







https://www.youtube.com/watch?v=TlQoK51kDAM

Quelle: Nuclear Blast Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: battle beast steelbound watch the sky fall