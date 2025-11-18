FEUERSCHWANZ befindet sich mit Dag im Knightclub
Die LORDS OF FYRE-Tour ist vorbei, doch FEUERSCHWANZ hat etwas von den Shows mitgebracht. Den Hit 'Knightclub' gibt es nun in einer Live-Version samt Video, aufgezeichnet während der Doppelheadlinertour mit LORD OF THE LOST.
'Knightclub' ist der Titeltrack des neuesten Albums "Knightclub" (#2 der offiziellen Deutschen Albumcharts, #1 der Top 20 Rock/Metal-Charts), das am 22. August 2025 über Napalm Records erschien.
FEUERSCHWANZ zum Video:
"Edle Ladies, edle Lords - tretet ein in den Knightclub labet euch an diesem illustren Spektakel! Der tapfere Ritter Dag, von der Spielmannsgruppe SDP, gibt sich die Ehre mit uns die Bühnenbretter zu erstürmen! Darauf heben wir das Horn und schmettern ein huldvolles "DÖPDÖPDÖP" in den Burghof."
Knightclub, feat. Dag von SDP (LIVE)
https://www.youtube.com/watch?v=EnOoedGj0Fo
Wer nun Lust darauf hat, FEUERSCHWANZ live zu erleben, bekommt bald die Chance: Die Band startet im März 2026 ihre "Knightclub Tour" durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Support gibt es von MIRACLE OF SOUND. Nach einem Abstecher nach Lateinamerika steht im Mai die "Ladies Knight" in Heidelberg an, bevor der Festivalsommer losgeht.
FEUERSCHWANZ Live 2026 - "KNIGHTCLUB TOUR"
Support: MIRACLE OF SOUND
12.03.26 DE - Saarbrücken / Garage
14.03.26 DE - Wiesbaden / Schlachthof
15.03.26 DE - Geiselwind / Eventhalle
19.03.26 DE - Hamburg / Docks
20.03.26 DE - Oberhausen / Turbinenhalle
21.03.26 DE - Osnabrück / Hyde Park
27.03.26 DE - Dresden / Alter Schlachthof
28.03.26 DE - Stuttgart / Wagenhallen
LADIES KNIGHT 2026, mit Special Guest BURNING WITCHES
08.05.26 DE - Heidelberg / Halle 02
Festivals 2026:
09.05.26 DE Braunschweig / Rock in Rautheim
16.05.26 DE Rastede / MPS Rastede
24.05.26 DE Oranienburg / Pfingst Spectaculum
18.06.26 FR Clisson / Hellfest
20.06.26 BE Dessel / Graspop Metal Meeting
27.06.26 DE Dischingen / Rock am Härtsfeldsee
02.06.26 ES Viveiro / Resurrection Fest
18.07.26 CZ Zlin / Masters Of Rock
01.08.26 DE Bückeburg / MPS Bückeburg
04.09.26 DE Luhmühlen / MPS Luhmühlen
