FEUERSCHWANZ befindet sich mit Dag im Knightclub

Die LORDS OF FYRE-Tour ist vorbei, doch FEUERSCHWANZ hat etwas von den Shows mitgebracht. Den Hit 'Knightclub' gibt es nun in einer Live-Version samt Video, aufgezeichnet während der Doppelheadlinertour mit LORD OF THE LOST.



'Knightclub' ist der Titeltrack des neuesten Albums "Knightclub" (#2 der offiziellen Deutschen Albumcharts, #1 der Top 20 Rock/Metal-Charts), das am 22. August 2025 über Napalm Records erschien.



FEUERSCHWANZ zum Video:

"Edle Ladies, edle Lords - tretet ein in den Knightclub labet euch an diesem illustren Spektakel! Der tapfere Ritter Dag, von der Spielmannsgruppe SDP, gibt sich die Ehre mit uns die Bühnenbretter zu erstürmen! Darauf heben wir das Horn und schmettern ein huldvolles "DÖPDÖPDÖP" in den Burghof."



Knightclub, feat. Dag von SDP (LIVE)







https://www.youtube.com/watch?v=EnOoedGj0Fo



Wer nun Lust darauf hat, FEUERSCHWANZ live zu erleben, bekommt bald die Chance: Die Band startet im März 2026 ihre "Knightclub Tour" durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Support gibt es von MIRACLE OF SOUND. Nach einem Abstecher nach Lateinamerika steht im Mai die "Ladies Knight" in Heidelberg an, bevor der Festivalsommer losgeht.



FEUERSCHWANZ Live 2026 - "KNIGHTCLUB TOUR"

Support: MIRACLE OF SOUND



12.03.26 DE - Saarbrücken / Garage

14.03.26 DE - Wiesbaden / Schlachthof

15.03.26 DE - Geiselwind / Eventhalle

19.03.26 DE - Hamburg / Docks

20.03.26 DE - Oberhausen / Turbinenhalle

21.03.26 DE - Osnabrück / Hyde Park

27.03.26 DE - Dresden / Alter Schlachthof

28.03.26 DE - Stuttgart / Wagenhallen



LADIES KNIGHT 2026, mit Special Guest BURNING WITCHES

08.05.26 DE - Heidelberg / Halle 02



Festivals 2026:

09.05.26 DE  Braunschweig / Rock in Rautheim

16.05.26 DE  Rastede / MPS Rastede

24.05.26 DE  Oranienburg / Pfingst Spectaculum

18.06.26 FR  Clisson / Hellfest

20.06.26 BE  Dessel / Graspop Metal Meeting

27.06.26 DE  Dischingen / Rock am Härtsfeldsee

02.06.26 ES  Viveiro / Resurrection Fest

18.07.26 CZ  Zlin / Masters Of Rock

01.08.26 DE  Bückeburg / MPS Bückeburg

04.09.26 DE  Luhmühlen / MPS Luhmühlen



