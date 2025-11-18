Neue Single von SHINEDOWN

Heute wurde von SHINEDOWN die neuste Single 'Searchlight' veröffentlicht.

Der Song wurde erstmals live im letzten Monat beim Opry-Debüt der Band im legendären Venue aufgeführt. Der Song entwickelte sich zum meistdiskutierten Moment des Abends. Frontmann Brent Smith stellte den Song dem Publikum mit den folgenden Worten vor: "Sometimes when you listen close enough to the universe and youre willing to receive something from it- a song can come out of thin air. We didnt find this one, it found us."

Das Video zum Song könnt ihr euch hier anschauen, wir drücken unterdessen die Daumen, dass es SHINEDOWN nächstes Jahr mal wieder in unsere Gefilde zieht.

SHINEDOWN - 'Searchlight' https://www.youtube.com/watch?v=PlpizmppUCY