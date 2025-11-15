RAVEN covert METALLICA
15.11.2025 | 22:41
Kürzlich ist ein Clip mit RAVENs Interpretation von METALLICAs 'Metal Militia' online gegangen. Die Aufnahme gehört zum gestern erschienenen Album "No Life 'til Leather - A Tribute to METALLICA's Kill 'em All".
https://www.youtube.com/watch?v=m0UObhAyzQI
