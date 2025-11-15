Erste Headliner-Tour für ANGUS MC SIX 2026
Kommentieren
ANGUS McSIX veröffentlicht das neue epische Meisterwerk "ANGUS McSIX And The All-Seeing Astral Eye" am 13.03.2026 über Napalm Records. Entsprechend dazu geht es auf Album-Release Tour.
Zuletzt hat die Band ihre neue Single 'The Fire of Yore, feat. Uwe Ochsenknecht' veröffentlicht und ihren neuen Character "The Dwarf vorgestellt. Die nächste Single 'I am Adam McSix, feat. RHAPSPDY OF FIRE' ist im Dezember geplant. Das erste Album "ANGUS McSIX And The Sword Of Power" ging 2023 direkt auf Platz 10 der offiziellen deutschen Album Charts, gefolgt von mehreren denkwürdigen Shows auf den größten Festivalbühnen der Welt (Masters of Rock, Wacken usw.) und erhielt damit den Titel des erfolgreichsten Power Metal Debut Albums aller Zeiten.
Auf die "TOUR OF THE ALL-SEEING ASTRAL EYE" bringt ANGUS McSIX jetzt die Special Guests BLOODBOUND und BRAINSTORM mit. Für Power Metal Fans wird diese Tour unverzichtbar.
12.03.26 DE Hamburg Kent Club
13.03.26 DE Leipzig Hellraiser
14.03.26 DE Regensburg Eventhall Airport
15.03.26 DE München Backstage
16.03.26 DE Nürnberg Hirsch
17.03.26 DE Berlin Lido
18.03.26 DE Saarbrücken Garage
19.03.26 DE Heidelberg Halle 02
20.03.26 DE Oberhausen Kulttempel
21.03.26 DE Andernach Live Club
22.03.26 NL Eindhoven Effenaar
Tickets für die Tour bekommt ihr bei allen bekannten Vorverkaufsstellen und im Napalm Records Shop, Ticket/CD-Bundles gibt es im offiziellen ANGUS McSIX Shop.
- Quelle:
- Decibel Touring
- Redakteur:
- Andre Schnittker
- Tags:
- angus mc six bloodbound brainstorm tour of the all seeing astral eye 2026
0 Kommentare