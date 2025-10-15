ZERUEL und Rise Records machen gemeinsame Sache
Kommentieren
ZERUEL ist das Soloprojekt von Braydon Hill. Jetzt ist der 22-jährige Musiker aus Baltimore bei Rise Records heimisch geworden und hat auch gleich eine neue Single mit dem Namen 'Return By Dawn' veröffentlicht.
Musikalisch serviert er eine interessante Mischung aus Shoegaze, Metalcore-Elementen und Post-Hardcore.
Im November ist er als Support bei der Europa und UK-Tour von DEAFHEAVEN und PORTRAYAL OF GUILT mit am Start.
Das sind die Termine:
11.11. Hamburg, Logo
13.11. Berlin, SO36
14.11. Leipzig, Connewitz
17.11. München, Hansa 39
18.11. Zürich, Schweiz
https://www.youtube.com/watch?v=WTLXBhdnA90
- Quelle:
- Starkult Promotion
- Redakteur:
- Swen Reuter
- Tags:
- zeruel rise records return by dawn plattenvertrag braydon hill deafheaven portrayal of guilt tour 2025
0 Kommentare