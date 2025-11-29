MYTH CARVER - Twist Of Fate (EP, Re-Release)

Twist Of Fate (EP, Re-Release)

Genre:
Heavy Metal
∅-Note:
7.50
Label:
No Remorse Records
Release:
28.11.2025

    < 5 Wertungen

    1. Untamed Steel
    2. Thunderkill
    3. Shadow Firmament
    4. Iron Helm
    5. King Of The Pyre [Bonus Track]
    6. Crimson Terrain [Bonus Track]

