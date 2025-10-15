DEF LEPPARD hat einen eigenen Stern

Die amerikanische Rockband DEF LEPPARD wurde mit einem Stern auf dem "Hollywood Walk Of Fame" geehrt. Die Hollywood Chamber Of Commerce hat die Band nun mit einem eigenen Stern bedacht. Die Einweihung fand am 09.10.2025 in Los Angeles statt.



Am 21. November 2025 erscheint das Live-Album "Diamond Star HeroesLive From Sheffield". Die Show wurde 2023 in Sheffield, England, im Bramall Lane Stadion während der "World Tour" mit MÖTLEY CRÜE aufgenommen. Die Veröffentlichung ist auf Bluray, +2 CD und 2 LP erhältlich. Sie kann bereits vorbestellt werden.



Live ist die Band 2026 wie folgt zu erleben:

(mit Special Guest EXTREME soweit nicht anderweitig markiert)

13.06.2026  (SE) Rättvik, Dalhalla*

16.06.2026  (FI) Helsinki, Veikkhaus Arena

19.06.2026  (CH) Zürich, Hallenstadion

23.06.2026  (DE) Dortmund, Westfalenhalle

26.06.2026  (UK) Belfast, Belsonic

28.06.2026  (UK) Glasgow, OVO Hydro

30.06.2026  (UK) Sheffield, Utilita Arena

02.07.2026  (UK) London, The O2

04.07.2026  (UK) Birmingham, bp pulse LIVE

06.07.2026  (UK) Manchester, Co-op Live

30.07.2026  (DE) Wacken, Wacken Open Air ▲

02.08.2026 - (UA) Dubai, Coca-Cola Arena*

* An Evening With

▲ Festival



Der Kartenvorverkauf hat bereits begonnen.

