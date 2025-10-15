DEF LEPPARD hat einen eigenen Stern
Die amerikanische Rockband DEF LEPPARD wurde mit einem Stern auf dem "Hollywood Walk Of Fame" geehrt. Die Hollywood Chamber Of Commerce hat die Band nun mit einem eigenen Stern bedacht. Die Einweihung fand am 09.10.2025 in Los Angeles statt.
Am 21. November 2025 erscheint das Live-Album "Diamond Star HeroesLive From Sheffield". Die Show wurde 2023 in Sheffield, England, im Bramall Lane Stadion während der "World Tour" mit MÖTLEY CRÜE aufgenommen. Die Veröffentlichung ist auf Bluray, +2 CD und 2 LP erhältlich. Sie kann bereits vorbestellt werden.
Live ist die Band 2026 wie folgt zu erleben:
(mit Special Guest EXTREME soweit nicht anderweitig markiert)
13.06.2026 (SE) Rättvik, Dalhalla*
16.06.2026 (FI) Helsinki, Veikkhaus Arena
19.06.2026 (CH) Zürich, Hallenstadion
23.06.2026 (DE) Dortmund, Westfalenhalle
26.06.2026 (UK) Belfast, Belsonic
28.06.2026 (UK) Glasgow, OVO Hydro
30.06.2026 (UK) Sheffield, Utilita Arena
02.07.2026 (UK) London, The O2
04.07.2026 (UK) Birmingham, bp pulse LIVE
06.07.2026 (UK) Manchester, Co-op Live
30.07.2026 (DE) Wacken, Wacken Open Air ▲
02.08.2026 - (UA) Dubai, Coca-Cola Arena*
* An Evening With
▲ Festival
Der Kartenvorverkauf hat bereits begonnen.
