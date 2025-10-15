LUTHARO: Krista und Cory gehen

Die kanadische Melodic Death Metal-Band LUTHARO teilt über ihre Social Media-Seiten heute mit, dass Sängerin Krista Shipperbottom und Schlagzeuger Cory Hofing sich dazu entschieden haben, die Band zu verlassen.

Aus dem Statement zu Krista:

"Krista war von Anbeginn ein integraler Bestandteil der Band. In den letzten elf Jahren halfen ihre Stime, ihre Texte, ihre Energie und ihr Engagement die Band so zu formen und zu wachsen, wie sie heute ist. Sie hat ihr Herz und ihre Seele in die Gruppe gesteckt und ihr Geist wird immer ein Teil von Lutharo sein."

Über Cory schreiben sie:

"Cory hat eine sehr große Rolle dabei gespielt, die Band nach vorne zu bringen mit seiner Beteiligung an der "Unleash the Beast" EP, und er gab absolut alles während der Schreib- und Aufnahmephasen zu "Chasing Euphoria" von 2024. Er brachte eine ansteckende Energie auf jede Bühne."

Die anstehenden Shows und die bevorstehende Tour mit ALESTORM und ROSES OF THIEVES sollen wie geplant stattfinden. Mehr Details will die Gruppe rechtzeitig bekanntgeben.

Fotocredit: Michael Vogt