DIE HERREN WESSELSKY: Absage der

Die Band DIE HERREN WESSELSKY rund um EISBRECHER-Frontmann Alex Wesselsky hat die geplante "Heute schon gelebt?"-Tour für 2026 abgesagt. Die gekauften Karten können an den jeweiligen Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden.



Dies ist das Statement von Alex Wesselsky: "Liebe Fans, liebe Freunde,

Leider muss ich Euch mitteilen, dass das Projekt "Die Herren Wesselsky" Geschichte ist. So sehe ich mich schweren Herzen gezwungen, die - bereits einmal verschobene - Tour 2026 abzusagen. Ich möchte mich für die bereits entstandenen und sich nochmals ergebenden Umstände und Unannehmlichkeiten entschuldigen. Es ist uns leider nicht mal ansatzweise gelungen, seit der Tourverlegung von 2025 nach 2026, Tickets zu verkaufen. Gerne hätten wir Euch unser "Gutes von gestern - Wesselskys best of Megaherz 1993-2002"- Programm, hart aber herzlich um die Ohren gehauen, aber vor fast niemandem zu spielen nützt niemandem. Vielleicht wollte ich nach Band-Split, Knie-OP und Darmdurchbruch - auf gut deutsch: nach einigen harten Schlägen - einfach zu viel. Es tut mir für Alle leid, die sich mit mir und den DHW-Musikern, auf ein schönes Wiedersehen mit alten - aber nicht unaktuellen Songs gefreut haben. Gut gedacht - falsch gemacht - gute Nacht. So etwas passiert mir hoffentlich nicht noch einmal. Ich sage nochmals Dank an alle Supporter und Ticketbehalter. Ich habe eine Lektion gelernt. Fehler machen Leute und aus den Fehlern werde ich lernen und etwas gutes wird aus dem Schlamassel entstehen. Das ist ein Versprechen. Auf kalt und von ganzem Herzen! Euer Alex"

