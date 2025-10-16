BULLET kehrt zu Dragon Productions zurück

Die schwedischen Heavy-Metal-Veteranen BULLET haben ihre Rückkehr zu Dragon Productions bekanntgegeben. Damit arbeitet die Band ab sofort wieder mit der Booking-Agentur zusammen, die sie bereits in früheren Jahren erfolgreich auf zahlreiche Bühnen in Europa gebracht hat.





BULLET kommentiert den Schritt:





Feels great to be back at Dragon again! Let's get the mighty Bulletbus out on the Heavy Metal Highway!

