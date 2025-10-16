BULLET kehrt zu Dragon Productions zurück
16.10.2025 | 06:54
Die schwedischen Heavy-Metal-Veteranen BULLET haben ihre Rückkehr zu Dragon Productions bekanntgegeben. Damit arbeitet die Band ab sofort wieder mit der Booking-Agentur zusammen, die sie bereits in früheren Jahren erfolgreich auf zahlreiche Bühnen in Europa gebracht hat.
BULLET kommentiert den Schritt:
Feels great to be back at Dragon again! Let's get the mighty Bulletbus out on the Heavy Metal Highway!
- Quelle:
- Dragon Productions
- Redakteur:
- Norman Wernicke
- Tags:
- bullet
