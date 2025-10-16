STAINLESS MADNESS gibt Debüt
Die spanischen Newcomer STAINLESS MADNESS haben ihr Debütalbum "Disciples" angekündigt. Die aus Madrid stammende Band hat sich 2022 gegründet und bisher die beiden Singles 'Seeds of Pain' und 'Freedom's Grave' veröffentlicht. Jetzt ist es an der Zeit den ersten Langspieler der Öffentlichkeit zu präsentieren, welcher am 14.11.2025 erscheinen wird.
"Disciples" Trackliste:
01. Exordium
02. Freedom's Grave
03. Ashes Of Silence
04. Dragged By The hours
05. Into oblivion
06. Against My will
07. Normative Corruption
08. Seeds Of Pain
09. Disciples
- Quelle:
- STAINLESS MADNESS Facebook
- Redakteur:
- Norman Wernicke
- Tags:
- stainless madness disciples
