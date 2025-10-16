THE HIRSCH EFFEKT kündigt neues Album "Der Brauch" an, Video online!
Kommentieren
Die Hannoveraner THE HIRSCH EFFEKT haben für den 30.01.2026 das neue Album "Der Brauch" angekündigt (via Long Branch Records). Zum Titeltrack wurde bereits ein Visualizer veröffentlicht, den man sich hier ansehen kann:
https://www.youtube.com/watch?v=J2HpL73RrEg
Die dazugehörigen Tourdaten lauten:
15.11.25 Hof, Hoftex
13.12.25 Hannover, Musikzentrum
25.02.26 Schweinfurt, Kulturhaus Stattbahnhof
26.02.26 CH - Aarau, KIFF
27.02.26 Karlsruhe, Jubez
28.02.26 Ulm, Roxy
05.03.26 Berlin, Badehaus
06.03.26 Hamburg, Logo
07.03.26 Düsseldorf, Ratinger Hof
12.03.26 Wiesbaden, Schlachthof
13.03.26 Kassel, Goldgrube
14.03.26 Erfurt, Museumskeller
19.03.26 Bremen, Tower
20.03.26 Oberhausen, Druckluft
21.03.26 Leipzig, Naumanns
21.05.26 Saarbrücken, Garage
22.05.26 Münster, Sputnikhalle
23.05.26 Köln, Helios 37
- Quelle:
- Label
- Redakteur:
- Jakob Ehmke
- Tags:
- the hirsch effekt der brauch neues album 2026
0 Kommentare