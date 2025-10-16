DER ROTE MILAN  neues Album im Dezember

Die deutsche Black Metal-Band DER ROTE MILAN veröffentlicht am 12. Dezember 2025 über Unholy Conspiracy Deathwork ihr neues Album "Verlust". Das Werk knüpft thematisch und stilistisch an die letzte Veröffentlichung "Schlund" an und führt die konsequente musikalische Entwicklung der Band fort. Inhaltlich widmet sich "Verlust" den emotionalen Zuständen von Angst, Trauer, Selbstzweifel und der flüchtigen Schönheit, die in Vergänglichkeit und Schmerz verborgen liegt.

Die erste Single 'Aus der Finsternis' erscheint am 23. Oktober 2025 als Musikvideo, das von Sebastian Sarpkan visuell umgesetzt wurde. Das markante Artwork stammt von Matt Priso aus Newcastle (UK), aufgenommen wurde das Album in der Klangschmiede Studio E in Zusammenarbeit mit Markus Stock.

Musikalisch verbinden DER ROTE MILAN auf "Verlust" kraftvollen, melodischen Black Metal mit tiefgründigen deutschen Texten. Das Album vereint Härte und Atmosphäre und zeichnet ein eindringliches Bild innerer Zerrissenheit  kompromisslos, intensiv und emotional.