HÄLLAS auf Tour 2026
16.10.2025 | 15:55
Das neue Album "Panorama" der schwedischen SciFi-Progger HÄLLAS erscheint am 30. Januar 2026. Bereits wenige Wochen danach begibt sich die Band dann auf Tour.
Mark the dates:
11.03.2026: Uebel & Gefaehrlich, Hamburg
13.03.2026: La Machine du Moulin Rouge, Paris
15.03.2026: De Helling, Utrecht
16.03.2026: Junkyard, Dortmund
17.03.2026: Dynamo, Zürich
18.03.2026: Hansa39, Munich
19.03.2026: Arena Wien, Vienna
21.03.2026: Heimathafen Neukölln, Berlin
22.03.2026: Futurum, Prague
