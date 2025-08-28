ZERO DEGREE lädt ein
Kommentieren
28.08.2025 | 18:15
Das neue Album "What We Become steht in den Startlöchern und der Releasetermin rückt näher. Um dies zu feiern, lädt ZERO DEGREE zur Albumreleaseshow am 01.10.2025 in die kleine Freiheit Nordhausen ein. Mit dabei ist PATH FOR DESTINY.
Das neue Album "What We Become steht in den Startlöchern und der Releasetermin rückt näher. Um dies zu feiern, lädt ZERO DEGREE zur Albumreleaseshow am 01.10.2025 in die kleine Freiheit Nordhausen ein. Mit dabei ist PATH FOR DESTINY.
Wo:
Kleine Freiheit Nordhausen
Freundschaftsstraße 2
99734 Nordhausen
Wann:
19:00 Uhr Einlass
- Quelle:
- ZERO DEGREE Facebook
- Redakteur:
- Norman Wernicke
- Tags:
- zero degree what we become
0 Kommentare