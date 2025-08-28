ZERO DEGREE lädt ein

Das neue Album "What We Become steht in den Startlöchern und der Releasetermin rückt näher. Um dies zu feiern, lädt ZERO DEGREE zur Albumreleaseshow am 01.10.2025 in die kleine Freiheit Nordhausen ein. Mit dabei ist PATH FOR DESTINY.





Wo:



Kleine Freiheit Nordhausen

Freundschaftsstraße 2

99734 Nordhausen



Wann:



19:00 Uhr Einlass

