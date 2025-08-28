SOLE SYNDICATE veröffentlicht Single

SOLE SYNDICATE veröffentlicht die nächste Single "The Way That You Are" vom neuen Album "The Reckoning", welches am 26.09. via El Puerto Records erscheint - der Vorverkauf läuft bereits auf epr.rocks



Sänger und Gitarrist Jonas Månsson dazu: In diesem Song geht es darum, dein Leben in vollen Zügen zu genießen! Lass dir von niemandem vorschreiben, wie du leben oder wen du lieben sollst. Wir haben nur einen Versuch, also ziele auf die Mitte der Zielscheibe!

Der Song ist nicht nur textlich sehr ermutigend sondern ist auch mit einem sehr coolen Video visualisiert worden:

https://www.youtube.com/watch?v=FhK3FvRnN94

SOLE SYNDICATE ist eine Metal-Band aus dem Westen Schwedens. Gegründet wurde die Band von Sänger und Gitarrist Jonas Månsson im Jahr 2016 und hat bislang drei Alben veröffentlicht, Garden of Eden (2017), Last Days of Eden (2020) und das von der Kritik hochgelobte Into the Flames (2022).

Die Band hat einen modernen Sound mit einem Hauch ihrer Helden aus der Vergangenheit. Die Inspiration kommt von einer Vielzahl von Bands wie Van Halen und Dream Theater bis hin zu Metallica und Nine Inch Nails. Obwohl die Musik hart und schwer ist, sind starke Melodien das Wichtigste für die Band.

Line-up:

Jonas Månsson - Gitarre / Gesang

Katja Cat Rasila - Keyboard / Gesang

David Gus Gustafsson - Bass / Backing Vocals

Alfredo "Fred" Souza - Schlagzeug