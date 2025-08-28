XIV DARK CENTURIES: Neue Single erscheint am morgigen Freitag

Die in Thüringen beheimatete Pagan-Metal-Band XIV DARK CENTURIES wird am morgigen Freitag, den 29.08.2025 eine neue Single veröffentlichen. Der Song trägt den Namen 'Unendlichkeit'.

Das dazugehörige Lyrik-Video feiert ebenfalls morgen um 17:00 Uhr bei Youtube seine Premiere. Das Lied ist dann zudem ab Freitag bei allen gängigen Streamingdiensten sowie auf der Bandcamp-Site der Band verfügbar.



Der Song ist ein Vorgeschmack auf das kommenden Album "Aus uralter Zeit", welches am 05.12.2025 erscheinen wird.



Die Tracklist liest sich so:

01. Aus den Nebeln der...

02. Unendlichkeit

03. Aura der Dunkelheit

04. Rachelust der Ewigkeit

05. Das Portal

06. Aus eiskaltem Nebel

07. Wo Flüche leis' geflüstert

08. In kalten Hallen

09. Was ewig liegt

10. Nahab

https://www.youtube.com/watch?v=uDr9B7j6VYk