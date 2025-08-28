XIV DARK CENTURIES: Neue Single erscheint am morgigen Freitag
Die in Thüringen beheimatete Pagan-Metal-Band XIV DARK CENTURIES wird am morgigen Freitag, den 29.08.2025 eine neue Single veröffentlichen. Der Song trägt den Namen 'Unendlichkeit'.
Das dazugehörige Lyrik-Video feiert ebenfalls morgen um 17:00 Uhr bei Youtube seine Premiere. Das Lied ist dann zudem ab Freitag bei allen gängigen Streamingdiensten sowie auf der Bandcamp-Site der Band verfügbar.
Der Song ist ein Vorgeschmack auf das kommenden Album "Aus uralter Zeit", welches am 05.12.2025 erscheinen wird.
Die Tracklist liest sich so:
01. Aus den Nebeln der...
02. Unendlichkeit
03. Aura der Dunkelheit
04. Rachelust der Ewigkeit
05. Das Portal
06. Aus eiskaltem Nebel
07. Wo Flüche leis' geflüstert
08. In kalten Hallen
09. Was ewig liegt
10. Nahab
https://www.youtube.com/watch?v=uDr9B7j6VYk
