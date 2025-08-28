PROJECT PITCHFORK startet 2026 sein eigenes Open Air

Die Hamburger Band PROJECT PITCHFORK hat für 2026 ein eigenes Open Air bestätigt. Damit erfüllt sich Sänger Peter Spilles einen lang gehegten Traum.

Die Sause findet am 11.07.2026 auf der Burg Querfurt unter dem Motto "Burg Open Air 2026  Project Pitchfork and Friends" statt.



Damit erwacht die historische Burg nach vielen Jahren endlich wieder aus ihrem musikalischen Dornröschenschlaf und öffnet ihre Tore für ein tolles Konzerterlebnis in einzigartiger Kulisse.



Für ihren Auftritt hat die Formation ein 90-minütiges Headliner-Set geplant, quasi ein Best-Of aus dem gesamtem Schaffen.



Weiterhin sind SOLAR FAKE und RUE OBERKAMPF zu erleben.



Tickets sind ab sofort an allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie online unter fantotal.de/ticket, eventim.de und city-ticket.de erhältlich.