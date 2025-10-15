ZERO 9:36 Neue Single 'Withdrawals (feat. Ekoh)' & EP im Anflug

Der genreübergreifende Musiker ZERO 9:36 meldet sich mit seiner neuen Single 'Withdrawals (feat. Ekoh)' zurück, inklusive frischem Musikvideo. Der von Jonathan Dolese produzierte Track markiert bereits die zweite Zusammenarbeit mit Ekoh nach dem Erfolg von 'Save Me'.

Die Single ist Vorbote der kommenden EP "They Were Always Here", die am 12.12.2025 via OneRPM erscheint.



