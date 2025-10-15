BASTARD CRÖSS mit erstem Langspieler
15.10.2025 | 09:13
Die US-amerikanische Blackened-Thrash-Metal-Band BASTARD CRÖSS hat das Debütalbum "Crossripper" veröffentlicht. Nach ihrer Gründung im Jahr 2021 machte das Quartett zunächst mit mehreren EPs und Singles auf sich aufmerksam, bevor es nun den nächsten logischen Schritt wagt: ein vollwertiges Studioalbum.
"Crossripper" Trackliste:
01. Parasitic
02. Crossripper
03. Lycan Knights
04. Headless
05. Satanic Pandemonium
06. Sarcophagus
07. Demons At Midnight
08. Phantom Pestilence
09. Behead The Priest
