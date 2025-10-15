HYPOCRISY "Mass Hallucination"-Europatour
Die schwedischen Death-Metal-Veteranen HYPOCRISY kündigen für das kommende Frühjahr ihre "Mass Hallucination"-Europatour an. Gemeinsam mit ABBATH, VOMITORY und VREID werden sie auf ausgedehnter Konzertreise quer durch Europa reisen.
Tickets gibt es ab Freitag den 17.10.2025
Hier die Tourdaten:
02.04.26 Berlin (DE), Astra
03.04.26 Kopenhagen (DK), Amager Bio
04.04.26 Göteborg (SE), Traedgarn
05.04.26 Stockholm (SE), Fryshuset
07.04.26 Helsinki (FI), Tavastia
08.04.26 Riga (LV), Spelet
09.04.26 Danzig (PL), B90
10.04.26 Brünn (CZ), Sono Centrum
11.04.26 Lichtenfels (DE), Ragnarök Festival
12.04.26 Bratislava (SK), Majestic Music Club
14.04.26 Sofia (BG), Joy Station
15.04.26 Bukarest (RO), Arenele Romane
17.04.26 Ljubljana (SI), Cvetlicarna
18.04.26 Geiselwind (DE), Metal Franconia
19.04.26 Pratteln (CH), Z7 Konzertfabrik
21.04.26 Hamburg (DE), Gruenspan
22.04.26 Stuttgart (DE), LKA Longhorn
23.04.26 Köln (DE), Essigfabrik
24.04.26 Leipzig (DE), Felsenkeller
25.04.26 München (DE), Backstage
26.04.26 Leiden (NL), Stadsgehoorzaal
28.04.26 Antwerpen (BE), Trix
29.04.26 Paris (FR), Machine du Moulin Rouge
01.05.26 Manchester (UK), Academy 2
02.05.26 London (UK), Incineration Festival
