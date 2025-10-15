Weitere Headliner für ROCK FOR PEOPLE 2026

IRON MAIDEN und BRING ME THE HORIZON waren bereits bestätigt (wir berichteten hier), nun gibt das ROCK FOR PEOPLE zwei weitere Headliner und eine Reihe von Bands bekannt, die vom 10. bis 14. Juni 2026 beim 31. Festival im Park 360 in Hradec Králové auftreten werden.

Nach neun Jahren können sich tschechische Fans auf einen Auftritt der einzigartigen virtuellen Band GORILLAZ freuen, die unter anderem mit einem Grammy und einem BRIT Award ausgezeichnet wurde und den Höhepunkt des ersten Festivaltages bilden wird.

Headliner am Donnerstag sind die Nu-Metaler von LIMP BIZKIT. Der fünfte und letzte Headliner wurde von den Veranstaltern noch nicht bekannt gegeben.

Die zweite Ankündigung kommt mit weiteren Namen wie NOTHING BUT THIEVES, den Publikumslieblingen von THREE DAYS GRACE, dem japanischen Girl-Trio BABYMETAL und einen der prominentesten jungen, frischen Künstler, SOFIAN MEDJMEDJ daher.

Tickets sind unter diesem Link verfügbar und werden bereits jetzt langsam knapp.