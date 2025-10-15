HOSTILIA hauen neuen Song raus
15.10.2025 | 15:43
Nach zwei EP's stehen die schwedischen Thrash-Maniacs HOSTILIA mit ihrem ersten abendfüllenden Werk in der Pipeline. "Face The Fire" erscheint am 24. Oktober bei Hammerheart Records.
Der Vorab-Song 'Eternal Death' ist zumindest schon mal eine stramme Ansage und lässt Grosses erwarten.
Eternal Death
https://www.youtube.com/watch?v=vdlv5_uNIT4
