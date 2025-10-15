Dritte Single von AQUILLA
Kommentieren
15.10.2025 | 15:51
Bevor die polnischen Heavy Metaller AQUILLA ihr zweites Werk "Sentinels Of New Dawn" in die Läden und Mailorder-Lager bringen, beehren sie uns vorher noch ein letztes Mal mit einem weiteren Song.
'Technocrats' Tyranny' ist die dritte Single aus dem neuen Album, welches am 31. Oktober via High Roller Records erscheint.
'Technocrats' Tyranny'
https://www.youtube.com/watch?v=27GC0epxsVo
- Quelle:
- High Roller Records
- Redakteur:
- Stephan Lenze
- Tags:
- aquilla sentinels of new dawn technocrats tyranny high roller records
0 Kommentare