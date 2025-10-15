POWERMETAL.de präsentiert: KATAKLYSM live 2026

POWERMETAL.de freut sich sehr, die kommende Tour von KATAKLYSM und VADER zu präsentieren!

FREEDOM OR DEATH!

2026 kehrt KATAKLYSM für eine groß angelegte Headliner-Tournee durch 32 Städte nach Europa zurück! Begleitet von VADER und BLOOD RED THRONE können sich die Fans auf einige der explosivsten Extreme-Metal-Nächte freuen!

Tickets sind ab sofort verfügbar.

Im Detail ist das tödliche Trio wie folgt unterwegs:

18.02. FR Paris @ La Machine Du Moulin Rouge

20.02. UK Wolverhampton @ KK's Steel Mill

21.02. UK Glasgow @ Slay

22.02. UK Manchester @ Academy 2

23.02. UK London @ O2 Academy Islington

25.02. FR Rennes @ L'Etage

26.02. FR Toulouse @ Le Bikini

27.02. ES Madrid @ Sala Mon

28.02. ES Pamplona @ Sala Totem

01.03. ES Barcelona @ Razzmatazz 2

03.03. CH Geneve @ L'Usine

04.03. IT Milan @ Legend Club

05.03. SI Ljubljana @ Kino Siska

06.03. CZ Brno @ Fleda

07.03. SK Kosice @ Colloseum

08.03. HU Budapest @ Barba Negra Blue Stage

10.03. AT Vienna @ Simmcity

11.03. DE Munich @ Backstage Werk

12.03. DE Heidelberg @ Halle 02

13.03. DE Memmingen @ Kaminwerk

14.03. CH Pratteln @ Z7

15.03. DE Trier @ Forum

17.03. BE Antwerp @ Trix

18.03. DE Hamburg @ Markthalle

19.03. DK Copenhagen @ Pumpehuset

20.03. DE Berlin @ Festsaal Kreuzberg

21.03. DE Leipzig @ Hellraiser

22.03. DE Bochum @ Zeche

24.03. DE Frankfurt @ Batschkapp

25.03. DE Braunschweig @ Westand

26.03. NL Leiden @ Gebr. De Nobel

27.03. DE Bamberg @ Brose Arena