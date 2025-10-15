FORDÆÐUSKAPR mit erstem Song

Die isländische Black Metal-Band FORDÆÐUSKAPR veröffentlicht am 24. Oktober ihr Debütalbum "Hræflóð markar fjalla" bei Van Records.

FORDÆÐUSKAPR (altnordisch für "Zauberei" oder "Hexerei") ist eine neue Band von S.D., die Anfang 2022 gegründet wurde. Ähnlich wie S.D.s primäres künstlerisches Werk ÁRSTÍÐIR LÍFSINS wird Hræflóð markar fjalla vollständig auf Isländisch gesungen und enthält Texte, die aus dem reichen Korpus der altnordischen Skaldendichtung stammen.

Die Texte haben einen apokalyptischen Charakter und behandeln hauptsächlich Themen wie Tod, Gewalt und Blutvergießen. Passenderweise lässt sich "Hræflóð markar fjalla" mit "Aasflut des Waldes der Berge" übersetzen. Das Album umfasst sechs Songs mit einer Gesamtspielzeit von 38 Minuten und enthält sowohl moderne als auch klassische Black-Metal-Elemente, die aus der älteren norwegischen und der aktuellen isländischen Metal-Szene stammen.

Mit 'Benmána' liegt nun ein erster Song aus dem Album vor.

Benmána

https://www.youtube.com/watch?v=psdA20Adgic

