SAINT BLONDE: Neue Single 'Dirty $$$' veröffentlicht

Die im texanischen Denton ansässige Indie-Rock-Band SAINT BLONDE hat eine neue Single mit dem Namen 'Dirty $$$' veröffentlicht. Sie ist via Pale Chord/Rise Records/BMG erhältlich.



Dazu hat die Band ein animiertes Video herausgebracht, welches von Baby Cry Animations inszeniert wurde.



Zum Track sagt Sänger Hunter Fitch; "'Dirty $$$' ist eine passende Grabrede für die Generation, die den amerikanischen Traum in ein Pyramidensystem verwandelt hat. Es schwelgt in den tierischen Instinkten, die diejenigen antreiben, die McMansion-Mausoleen auf privaten Straßen gebaut haben, die nach den Wäldern benannt sind, die sie plattgemacht haben. Es könnte ebenso gut der Todeskampf einer Generation sein, deren goldene Jahre damit verbracht wurden, die gleichen Wirtschaftssysteme zu verteidigen, die sie letztendlich allein begraben werden. Dirty $$$ verkörpert die psychologische Gewalt dieser Systeme und die Denkweisen, die sie fördern, die den gegenwärtigen wenigen auf Kosten der zukünftigen vielen zugutekommen."

https://www.youtube.com/watch?v=tKvKYlE4sYQ