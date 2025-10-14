AITTALA: Neue EP im November
Kommentieren
14.10.2025 | 23:05
Das Metalduo AITTALA kündigt für den 21. November seine neue EP "Ill-Gotten Gains" an. Das Video der ersten, digitalen Single 'Isolation' ist online.
Das Metalduo AITTALA kündigt für den 21. November seine neue EP "Ill-Gotten Gains" an. Das Video der ersten, digitalen Single 'Isolation' ist online.
https://www.youtube.com/watch?v=V5Y_azlkGLg
- Quelle:
- Asher Media Relations
- Redakteur:
- Stefan Kayser
- Tags:
- aittala ill-gotten gains isolation
0 Kommentare