Eine sehr sympathische und unterstützenswerte Underground-Veranstaltung geht in die sechste Runde.

Am 24. Januar 2026 findet das "Morbide Klänge VI"-Festival mit MORAST, KALMEN und WINSELMUTTER in der Kreativfabrik Wiesbaden statt.

Nach dem höchst erfolgreichen dritten Schritt auf dem schwärzesten Pfad wollen wir euch direkt einladen zur sechsten Ausgabe der morbiden Klänge! Mit MORAST, KALMEN und WINSELMUTTER haben wir ein unserer Meinung nach wunderbar stimmiges Billing zusammen gestellt, welches einen großartigen Abend verspricht. Der VVK startet ab sofort und die Tickets sind für 20 wie immer per Mail zu bekommen, unter: ticket@blackest-path.de

