FOREIGNER auf Jubiläums-Tour 2026

50 Jahre FOREIGNER! Dieses stattliche Jubiläum gehört selbstverständlich gebührend gefeiert, und zwar am besten mit einigen Konzerten in Deutschland.

Die Besetzung sieht dabei folgendermaßen aus:

Luis Maldonado (Gesang)

Jeff Pilson (Bass)

Michael Bluestein (Keyboards)

Bruce Watson (Gitarre)

Chris Frazier (Schlagzeug)

Hier die Dates im Überblick:

07.06.26 Bassum  Open Air

09.06.26 Hamburg  Stadtpark

10.06.26 Gelsenkirchen  Amphitheater

12.06.26 Northeim  Waldbühne

14.06.26 Mainz  Zitadelle

23.06.26 Stuttgart  BÜRGER Freilichtbühne

24.06.26 Lörrach  Stimmen Festival

02.07.26 München  Tollwood

