FOREIGNER auf Jubiläums-Tour 2026
Kommentieren
50 Jahre FOREIGNER! Dieses stattliche Jubiläum gehört selbstverständlich gebührend gefeiert, und zwar am besten mit einigen Konzerten in Deutschland.
Die Besetzung sieht dabei folgendermaßen aus:
Luis Maldonado (Gesang)
Jeff Pilson (Bass)
Michael Bluestein (Keyboards)
Bruce Watson (Gitarre)
Chris Frazier (Schlagzeug)
Hier die Dates im Überblick:
07.06.26 Bassum Open Air
09.06.26 Hamburg Stadtpark
10.06.26 Gelsenkirchen Amphitheater
12.06.26 Northeim Waldbühne
14.06.26 Mainz Zitadelle
23.06.26 Stuttgart BÜRGER Freilichtbühne
24.06.26 Lörrach Stimmen Festival
02.07.26 München Tollwood
- Quelle:
- Homepage
- Redakteur:
- Stephan Lenze
- Tags:
- foreigner celebrating fifty years live tour
0 Kommentare