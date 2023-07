ZEKE SKY und die Uhr

Der US-amerikanische Multiinstrumentalist ZEKE SKY hat heute eine brandneue eigenständige Digitalsingle namens 'The Clock' veröffentlicht. Passend dazu hat er einen offiziellen Playthroughclip, in dem er seine bemerkenswerten Gitarrenkünste einmal mehr unter Beweis stellt, enthüllt.



The Clock







https://www.youtube.com/watch?v=uzhUlU1OrnM

