RAINING NAILS: Neuigkeiten zum Debüt-Album

Die Italiener RAINING NAILS künden ihr Debütalbum "Anthem" an, das im Oktober 2023 via Rockshots Records erscheinen wird. Zur Einstimmung gibt es mit dem Titeltrack eine erste Auskopplung. Das Cover und die Trackliste wurde ebenfalls schon bekanntgegeben.



"Anthem" Trackliste:​



01. A New Way To Walk On

02. Chained

03. Every Angel Has Its Demon

04. Queen Of Thorns

05. Headcrushe

06. Close To You

07. Not Strong Enough

08. Anthem

09. Refuge

10. Rage Of Justice



Anthem





https://www.youtube.com/watch?v=GT09Y9EfN7c