Mit 'My Crown'gibt es die zeite Single von VALKEATs neuem Album "Fireborn", das am 18. August 2023 via Reaper Entertainment erscheint.



My Crown







https://www.youtube.com/watch?v=lcm9PTnYu-Q



Quelle: Reaper Entertainment Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: valkeat fireborn my crown