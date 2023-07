APOCALYPTICA wird nostalgisch

Heute werden die Finnen etwas nostalgisch und präsentieren ein Live-Video, das sie 2010 in der "Sibelius Academy" in Helsinki aufgenommen haben. 'Beautiful' stammt vom Album "7th Symphony".



Beautiful (Acoustic At The Sibelius Academy, 2010)







https://www.youtube.com/watch?v=RG2kZR_VSK0



Tags: apocalyptica 7th symphony beautiful acoustic at the sibelius academy 2010