YOTH IRIA unterzeichnet bei Metal Blade Records

Das griechische Black-Metal-Aushängeschild YOTH IRIA hat ein neues Zuhause gefunden. Die Band steht ab sofort bei Metal Blade Records unter Vertrag. Damit reiht sich die Band in die Riege zahlreicher Legenden ein, die das Label seit Jahrzehnten prägen.



Dazu wurde für das Frühjahr 2026 ein neues Studioalbum angekündigt, welches dann in Zusammenarbeit mit dem neuen Laber veröffentlicht wird.

