Erster Song von KARLOFF's neuem Album

Und aller guten Dinge sind drei. Via Dying Victims Productions erscheint am 23. Januar 2026 das zweite Album der Oldenburger Black Metal Punks KARLOFF.
"Revered By Death" heißt das neue Werk. Heute präsentieren wir euch den Visualizer zum Song 'A Pessimistic Soaring' und wer Gefallen an dem Stück findet, kann das Album schon jetzt zum Vorbestellerpreis auf Vinyl (als Special oder Regular Edition) sowie auf CD sichern.
A Pessimistic Soaring
https://www.youtube.com/watch?v=LkJWrR3avDM
"Revered By Death" Album Tracklist:
1. A Pessimistic Soaring
2. Die Wiederkehr der Dunkelei
3. When The Flames Devour You All
4. On Weathered Altar
5. Prince Of Parasites
6. Regicide
7. Crown Cult Fate
8. Elisabetha's Revenge
Line-up:
TOM HORRIFIED - Electric Rhythm & Lead Guitar, Vocals
H. T. STEINBRECHER - Drums & Percussion
773 - Electric Bass Guitar
