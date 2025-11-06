Neuer Track von DEATH ANGEL

Die Thrash Metal-Legende DEATH ANGEL aus der San Francisco Bay Area hat ihre neue Single 'Cult Of The Used' vorgestellt. Es handelt sich um den zweiten neuen Song der Band innerhalb von sechs Jahren  ein energiegeladener Pit-Kracher, der mit dem typischen treibenden Groove und den rasanten Riffs von DEATH ANGEL für ordentlich Feuer sorgt. Begleitet wird der Track von einem beeindruckenden Animationsvideo, das von Tamara Llenas (Aimed And Framed) geschaffen wurde.

Cult Of The Used

https://www.youtube.com/watch?v=VJ15cMcButM&t=3s