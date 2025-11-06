Alljährlicher Weihnachts-Song von VENAMORIS

Im Rahmen einer mittlerweile fest etablierten Weihnachtstradition meldet sich VENAMORIS, das düster-romantische Duo bestehend aus dem legendären Extreme Metal-Schlagzeuger Dave Lombardo (SLAYER, FANTÔMAS, TESTAMENT, MR. BUNGLE, MISFITS, DEAD CROSS) und seiner Frau Paula, mit einer neuen Festtagssingle zurück: 'Dreaming Of You'.

