EVERGREY betteln um Sauerstoff

Die schwedische Progressive Metal-Band EVERGREY um Sänger und Gitarrist Tom Englund hat mit 'Oxygen!' den ersten Vorboten eines neuen Album veröffentlicht.
Die Band über ihr neustes Werk:
"Wir sind begeistert, unsere neue Single Oxygen zu veröffentlichen! Das ist EVERGREY in unserer explosivsten Form fast mit Sicherheit unser bislang härtester Song, vollgepackt mit wuchtigen Riffs, dynamischen Tonartenwechseln und aufsteigenden Melodien, die deine Seele erwecken werden.
Textlich verkörpert er das rohe, erdrückende Gewicht einer inneren Dunkelheit und zugleich den unerbittlichen, niemals endenden Kampf, sich daraus zu befreien und diesen flüchtigen Atemzug der Hoffnung zu ergreifen.
Wir haben Blut und Herz in diesen Song gesteckt und können es kaum erwarten, dass ihr seine Intensität erlebt.
Denn das sind wir, so wie ihr uns noch nie zuvor gehört habt!"
Das handgezeichnete Video von Bellamy Reibeiro seht ihr weiter unten.
Kommende Woche startet die Tour gemeinsam mit KATATONIA und dem Support KLOGR und diese macht auch mehrmals Station in den hiesigen Gefilden:
16.11.25 DE - Hamburg / Gruenspan
19.11.25 DE - Berlin / Huxleys
20.11.25 DE - Leipzig / Täubchenthal
24.11.25 DE - Munich / Backstage Werk
25.11.25 DE - Stuttgart / LKA Longhorn
12.12.25 DE - Frankfurt / Batschkapp
13.12.25 DE - Cologne / Live Music Hall
Oxygen!
https://www.youtube.com/watch?v=eyhEQ76rHyU
