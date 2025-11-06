POWERMETAL.de präsentiert: GIRLSCHOOL + ALCATRAZZ live

POWERMETAL.de freut sich sehr, die kommende Tour von GIRLSCHOOL und ALCATRAZZ zu präsentieren!

Mit GIRLSCHOOL aus Großbritannien, ALCATRAZZ aus dem Staaten und DAVID REECE, bekannt von BANGALORE CHOIR, BONFIRE und ACCEPT tun sich in diesem Winter drei Schwergewichte des Hard Rocks und Heavy Metals für eine powervolle Europatournee zusammen.

GIRLSCHOOL, die weltweit am längsten bestehende rein weibliche Rockband, begeistern weiterhin mit ihrem energiegeladenen, punkigen Sound.

Die US-Metal-Urgesteine von ALCATRAZZ bringen eine Setlist mit, die ihre gesamte Karriere umfasst und voller Fan-Favoriten ist.

Abgerundet wird die Besetzung durch den legendären Sänger DAVID REECE'S BANGALORE CHOIR, der eine mitreißende Auswahl an Hits von ACCEPT und BANGALORE CHOIR präsentieren wird und damit eine der markantesten Stimmen des Heavy Metal zu hören sein wird.

Verpasst auf keinen Fall dieses tourende Kraftpackage.

13.11.25 - Gothenburg - Skeppet

14.11.25 - Sala (ALCATRAZZ ONLY) - Rockland

14.11.25 - Örebro (GIRLSCHOOL ONLY) - Bikerclub

15.11.25 - Stockholm - Rock at Sea Cruis

18.11.25 - Turku - Nirvana

19.11.25 - Helsinki - On The Rocks

20.11.25 - Tampere - Tavara-asema

21.11.25 - Nakkila - Verstas

22.11.25 - Kouvola - House of Rock

GIRLSCHOOL + ALCATRAZZ + DAVID REECEs BANGALORE CHOIR

Europe Tour 2025

25.11.25 - Kortjik - DVG Club

26.11.25 - Tilburg - Little Devil

27.11.25 - Kassel - Goldgrube

28.11.25 - Passau - Zauberberg

29.11.25 - Steyr - Röda

30.11.25 - Wien - Escape

02.12.25 - Olomouc - Bounty Rock Cafe

03.12.25 - Leipzig - Hellraiser

04.12.25 - Nürnberg - Hirsch

05.12.25 - Selb - Rockclub Nordbayern

06.12.25 - Mörlenbach - Live Music Hall

07.12.25 - Dortmund - Musiktheater Piano