POWERMETAL.de präsentiert: GIRLSCHOOL + ALCATRAZZ live
POWERMETAL.de freut sich sehr, die kommende Tour von GIRLSCHOOL und ALCATRAZZ zu präsentieren!
Mit GIRLSCHOOL aus Großbritannien, ALCATRAZZ aus dem Staaten und DAVID REECE, bekannt von BANGALORE CHOIR, BONFIRE und ACCEPT tun sich in diesem Winter drei Schwergewichte des Hard Rocks und Heavy Metals für eine powervolle Europatournee zusammen.
GIRLSCHOOL, die weltweit am längsten bestehende rein weibliche Rockband, begeistern weiterhin mit ihrem energiegeladenen, punkigen Sound.
Die US-Metal-Urgesteine von ALCATRAZZ bringen eine Setlist mit, die ihre gesamte Karriere umfasst und voller Fan-Favoriten ist.
Abgerundet wird die Besetzung durch den legendären Sänger DAVID REECE'S BANGALORE CHOIR, der eine mitreißende Auswahl an Hits von ACCEPT und BANGALORE CHOIR präsentieren wird und damit eine der markantesten Stimmen des Heavy Metal zu hören sein wird.
Verpasst auf keinen Fall dieses tourende Kraftpackage.
13.11.25 - Gothenburg - Skeppet
14.11.25 - Sala (ALCATRAZZ ONLY) - Rockland
14.11.25 - Örebro (GIRLSCHOOL ONLY) - Bikerclub
15.11.25 - Stockholm - Rock at Sea Cruis
18.11.25 - Turku - Nirvana
19.11.25 - Helsinki - On The Rocks
20.11.25 - Tampere - Tavara-asema
21.11.25 - Nakkila - Verstas
22.11.25 - Kouvola - House of Rock
GIRLSCHOOL + ALCATRAZZ + DAVID REECEs BANGALORE CHOIR
Europe Tour 2025
25.11.25 - Kortjik - DVG Club
26.11.25 - Tilburg - Little Devil
27.11.25 - Kassel - Goldgrube
28.11.25 - Passau - Zauberberg
29.11.25 - Steyr - Röda
30.11.25 - Wien - Escape
02.12.25 - Olomouc - Bounty Rock Cafe
03.12.25 - Leipzig - Hellraiser
04.12.25 - Nürnberg - Hirsch
05.12.25 - Selb - Rockclub Nordbayern
06.12.25 - Mörlenbach - Live Music Hall
07.12.25 - Dortmund - Musiktheater Piano
