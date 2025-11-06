DESERTED FEAR auf dem "SUMMER BREEZE"-Festival
Die deutsche Death-Metal-Institution DESERTED FEAR, welche via Dragon Productions gebucht werden kann, ist nun für das "SUMMER BREEZE"-Festival 2026 bestätigt. Die Eisenberger reihen sich somit in ein Line-up ein, welches einer Wunschliste gleicht.
Tickets gibt es im SBOA-Ticketshop.
Hier einige der bisher bestätigten Bands:
200 STAB WOUNDS, ALCEST, ALESTORM, AMORPHIS, ARCH ENEMY, BETONTOD, BRAINSTORM, BROTHERS OF METAL, CABAL, CRYPTOPSY, DARTAGNAN, DEAFHEAVEN, DEICIDE, DER WEG EINER FREIHEIT, EXCREMENTORY GRINDFUCKERS, FROM FALL TO SPRING, FUTURE PALACE, GROZA, HAGGEFUGG, HELLOWEEN, ILLDISPOSED, IN FLAMES, KIM DRACULA, LAMB OF GOD, LUNA KILLS, MANNTRA, MIRACLE OF SOUND, MISERY INDEX, MITTEL ALTA, MUNICIPAL WASTE, MUSHROOMHEAD, NANOWAR OF STEEL, NORTHLANE, ORBIT CULTURE, OUR PROMISE, PALEFACE SWISS, PARASITE INC., SAOR, SOEN, TBS, TEN56., TERROR, TESTAMENT, THE GHOST INSIDE, TROLLFEST, UNPROCESSED, VERSENGOLD, DESERTED FEAR
- Quelle:
- Dragon Productions
- Redakteur:
- Norman Wernicke
- Tags:
- summer breeze 2026 sboa 2026 deserted fear
