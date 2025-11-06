Neues Lauschfutter von BARBARIAN

Und Dying Victims Productions, die zweite. Am 23. Januar wird dort das sechste Album "Reek Of God" der Speed/Thrash/Black Metal-Band BARBARIAN veröffentlicht.

Die italienische Band ist in den letzten 16 Jahren fast zu einem eigenen Subgenre geworden. Aber um Missverständnisse zu vermeiden: BARBARIAN ist HEAVY METAL. Als Power-Trio, das nicht nur aus Metal-Fanatikern, sondern aus echten Musikfanatikern aller Couleur besteht, integriert BARBARIAN alle Arten von roher, aber dennoch raffinierter DNA in ihre besondere Palette, was fast mühelos zu etwas führt, das hartnäckiger ist als alles andere und dennoch Heavy Metal zu einer Kunstform erhebt, die eines der schicksten Museen würdig ist. Oder ganz im Gegenteil: Denim und Leder, Spikes und Ketten, Schwerter und Zauberei, hässliche Männer und schöne Frauen, jeden Morgen sterben sie... So oder so, BARBARIAN zu erleben bedeutet, die Essenz des Heavy Metal in sich aufzunehmen, durchdrungen von Persönlichkeit und Elan, tödlich mit Kraft und Charisma. Poser müssen den Saal nicht verlassen, denn sie wären ohnehin nicht in der Lage, den Weg dorthin zu finden.

Hört hier rein in den ersten Vorab-Song 'Maxima Culpa'.

Maxima Culpa

https://www.youtube.com/watch?v=_A6B4ljgVjA

"Reek Of God" Album Tracklist:

1. Warning

2. Maxima Culpa

3. Sledgehammer

4. Eighth Sacrament

5. Shit He Forgives

6. Cardinal Sinner

7. Cancer Cross

8. Crossburn

9. Mercy Swallower

10. Freak Magnet

11. Retrogarde Metal

12. Crurifragium

Line-up:

Borys Crossburn - Guitars, Vocals

Cardinal Sinner - Bass

Sledgehammer - Drums